القضاء العراقي يكتفي بتغريم مدرب منتخب الشباب عماد محمد بمليون دينار

2024-05-15 13:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محكمة بداءة الرصافة في العاصمة بغداد، تغريم المدرب عماد محمد مبلغ مليون دينار فقط في قضية الاعلامية منى سامي مع إمكانية تمييز القرار.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز، "لقد اكتفت المحكمة بغرامة مالية بعد تقديم الدفوعات لقاضي التحقيق".

واضاف "اننا سعداء بوجود قضاء عادل في العراق ونتمنى لجميع من ساندنا التوفيق".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قرر إيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد، عن التدريب لمدة ستة أشهر، نتيجة ما أسماها توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات، في وقت سابق.

‎يشار إلى أن الإعلامية سامي كانت قد كتبت في منشور عبر صفحتها على منصة "X" (تويتر سابقا)، عقب خسارة المنتخب العراقي أمام منتخب أوروغواي، جاء فيها "الو عماد.. عوف الطوبة وأركض ورة هدف سامي".

‎ليرد عماد محمد في ستوري على صفحته في إنستغرام "عندما لا تمتلك شرف الخصومة فبالتأكيد لا تمتلك شرف المواجهة.. الو شرف".