وزير العمل: الكشف عن 15 ألف امرأة متزوجة من المطلقات والأرامل لم يبلغن الوزارة بزواجهن

2024-05-15 13:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم الأربعاء، الكشف عن 15 ألف امرأة متزوجة من فئة المطلقات والأرامل ممن يتقاضين مبالغ الإعانة الاجتماعية الشهرية الاجتماعية لم يقمن بتبليغ الوزارة بزواجهن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده خلال زيارته الى محافظة كركوك مع رئيس حكومتها المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إنه "مازلنا مستمرين بحملة استرداد والكشف عن المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية".

وأضاف أنه "أعلنا في الأسبوع الماضي الكشف عن اكثر من 200 ألف مستفيد متوفي كان ذويهم يتقاضون الاعانات، إذ تم استرداد المبالغ منهم، وتحويل بعض القيود الى ذويهم".

ووفقا للأسدي، فإنه "تم الكشف عن 15 ألف امرأة متزوجة من فئة المطلقات والأرامل لم يبلغن الوزارة بزواجهن"، مشددا على أنه "سيتم القيام بالإجراءات القانونية بحقهن واسترداد مبالغ الاعانة لتحويلها إلى مستحقين فعليين".