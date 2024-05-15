2024-05-15 13:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة المشاريع النفطية العراقية، طرح واحدة من أكبر المناقصات لتجهيز خط انابيب نفط البصرة حديثة. وبحسب وثائق حصلت عليها الاقتصاد نيوز، فإن شركة المشاريع النفطية العراقية، طرحت مناقصة بقيمة 820 مليون دولار لتجهيز أنابيب نفط البصرة حديثة. وبحسب الوثائق، فإن الشروط التي وضعتها شركة المشاريع النفطية، قد بلغت أكثر من 16 شرطا وتفرعت الى العديد من النقاط، تضمنت تقديم مقدم لعطاء ما يثبت امتلاكه سيولة مالية بقيمة 825 مليون دولار ، من مصرف معتمد. ادناه شروط المناقصة