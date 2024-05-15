2024-05-15 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت الإعلامية منى سامي، يوم الأربعاء، بأن قضيتها المرفوعة ضد مدرب منتخب الشباب عماد محمد، قد كسبتها، مبينة أن القاضي حكم عليه بدفع غرامة أو الحبس لمدة 4 أشهر. وقالت سامي في حديثها لمنصة “إيشان” إن “القضية ضد عماد محمد قد كببتها اليوم وجاء قرار القاضي بتغريم محمد مبلغ مليون دينار، أو الحبس 4 […]

ظهرت المقالة منى سامي لـ”إيشان”: كسبت قضيتي ضد عماد محمد بغرامة وحق التعويض أمام المحاكم أولاً على Eishan.