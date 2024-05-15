2024-05-15 13:30:07 - المصدر: منصة إيشان

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، الأربعاء، إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة “فورا”. وحذر الاتحاد في بيان من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يقوّض العلاقات مع التكتل. البيان صدر باسم التكتل عن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وجاء فيه “إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع […]

ظهرت المقالة “فورا”.. الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف عملياتها في رفح أولاً على Eishan.