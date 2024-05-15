2024-05-15 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، الاطاحة بأكبر تاجر ومزور للعملة الصعبة "الورق الاسود" في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر، تمكنت مفارز الإستخبارات العسكرية من مداهمة منزل أحد تجار ومهربي العملة الصعبة في حي البتول الجانب الأيسر من مدينة الموصل والإطاحة به بعد استحصال الموافقات الرسمية وأصدار أمر قضائي بحقه وفق أحكام المادة (51) من قانون البنك المركزي".

واشارت الى انه "كان بحوزته ورقة من العملة الأمريكية فئة مليون دولار (الورق الأسود) والتي تعادل قيمة الورقة الواحدة منها مليون دولار أمريكي و(2) أوراق مستنسخة لشهادة منشأ و3 أوراق لشهادة فحص الحبر".

واوضحت، انه "تم إحالة المتهم إلى الجهة المختصة بعد إكمال الأجراءات اللازمة بحقه".