بتهم انتحال صفة وقتل ومخدرات.. الاطاحة بـ7 مطلوبين في 3 محافظات

2024-05-15 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، الإطاحة بـ7 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات والقتل وانتحال صفة طبيب في 3 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء، ثلاثة منهم بتهم القتل العمد واخر ينتحل صفة طبيب في بغداد".

وبينت، أن "مفارزها في محافظتي المثنى وكربلاء، تمكنت من إلقاء القبض على 3 تجار ومروجي مواد مخدرة بالجرم المشهود صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28 مخدرات)".

ولفتت الى، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".