اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الامنية › بتهم انتحال صفة وقتل ومخدرات.. الاطاحة بـ7 مطلوبين في 3 محافظات

بتهم انتحال صفة وقتل ومخدرات.. الاطاحة بـ7 مطلوبين في 3 محافظات

بتهم انتحال صفة وقتل ومخدرات.. الاطاحة بـ7 مطلوبين في 3 محافظات
بتهم انتحال صفة وقتل ومخدرات.. الاطاحة بـ7 مطلوبين في 3 محافظات
2024-05-15 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد  

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، الإطاحة بـ7 مطلوبين بتهم تجارة المخدرات والقتل وانتحال صفة طبيب في 3 محافظات.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء، ثلاثة منهم بتهم القتل العمد واخر ينتحل صفة طبيب في بغداد".

وبينت، أن "مفارزها في محافظتي المثنى وكربلاء، تمكنت من إلقاء القبض على 3 تجار ومروجي مواد مخدرة بالجرم المشهود صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28 مخدرات)".

ولفتت الى، أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".

واصل المتابعة على بغداد اليوم