2024-05-15 13:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ القت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، القبض على "أكبر" تاجر ومهرب ومزور للعملة الصعبة "الورق الأسود" في محافظة نينوى.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر، تمكنت مفارز الإستخبارات العسكرية من مداهمة منزل أحد تجار ومهربي العملة الصعبة في حي البتول الجانب الأيسر من مدينة الموصل والإطاحة به بعد استحصال الموافقات الرسمية وأصدار أمر قضائي بحقه وفق أحكام المادة ( 51 ) من قانون البنك المركزي".

واشار الى أن "المتهم كان بحوزته ورقة من العملة الأمريكية فئة مليون دولار(الورق الأسود) والتي تعادل قيمة الورقة الواحدة مليون دولار أمريكي و (2) أوراق مستنسخة شهادة منشأ و ( 3 ) أوراق شهادة فحص الحبر، وقد تم إحالته إلى الجهة المختصة بعد إكمال الأجراءات اللازمة بحقه.