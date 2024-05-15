هيئة الأوراق المالية: ندرس إمكانية ترخيص شركات الوساطة للتداول بأسهم البورصات العالمية

2024-05-15 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تدرس إمكانية ترخيص شركات الوساطة للتداول بأسهم البورصات العالمية.وقال الهيمص في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة بدأت بدراسة ترخيص شركات الوساطة للتداول في أسهم البورصات العالمية من خلال لجنة فنية داخلها".وأضاف، أن "الهيئة تعمل بجدية على دعم وتطوير سوق الأوراق المالية من خلال دراسة ترخيص شركات الوساطة لتمكينها من التداول بأسهم البورصات العالمية لأول مرة في العراق".وأوضح، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق حماية حقوق المواطنين في التداول عبر شركات الوساطة التي تمارس هذا النشاط بدون ترخيص رسمي من قبل هيئة الأوراق المالية والتي تسعى لتطوير الأسواق المالية في البلاد"، مشيراً الى أن "الهيئة تعمل على توفير بيئة استثمارية محفزة ومنظمة، تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ورفع مكانة العراق في الأسواق المالية العالمية".