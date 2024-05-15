2024-05-15 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

ترأس وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وزارياً لمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعاً للجنة المعنية بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، بحضور وزير النفط حيان عبدالغني، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ورئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا وفد من حكومة إقليم كردستان الذي ضم وزير المالية، ورئيس ديوان مجلس الإقليم، وسكرتارية مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة".

وأضاف أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كرستان داخل جداول الموازنة، ولاسيما في ما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإيرادات حكومة الإقليم، وآلية تسليمها إلى الحكومة الاتحادية حسب ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية ،وقانون الموازنة العامة للدولة".

وتابع أن "الاجتماع تناول أيضا منافشة تعظيم الإيرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية، لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإيرادات في جداول الموازنة".