الاستخبارات العسكرية تطيح بأكبر مهرب ومزور للعملة الصعبة في نينوى

2024-05-15 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأكبر مزور للعملة الصعبة في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشرة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية من مداهمة منزل أحد تجار ومهربي العملة الصعبة في حي البتول بالجانب الأيسر من مدينة الموصل والإطاحة به بعد استحصال الموافقات الرسمية وإصدار أمر قضائي بحقه وفق أحكام المادة (51) من قانون البنك المركزي".

وأضافت أنه "تم ضبط ورقة من العملة الأمريكية فئة مليون دولار (الورق الأسود) وأوراق مستنسخة كشهادة منشأ وأوراق شهادة فحص الحبر بحوزته"، لافتة الى أن "المتهم تمت إحالته إلى الجهة المختصة بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".