برلماني كردي يوضح أسباب تزايد الحوادث المرورية في الإقليم- عاجل

2024-05-15 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أوضح عضو لجنة الخدمات السابق في برلمان الإقليم، دبان أحمد، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024) أسباب زيادة معدل الحوادث المرورية في اقليم كردستان.

وقال أحمد لـ"بغداد اليوم"، إن "كثرة الحوادث المرورية وتزايدها في الإقليم بسبب قلة التخصيصات المالية لبناء طرق جديدة".

وأضاف أن "أغلب الطرق الخارجية الرابطة بين المحافظات تحتاج إلى إدامة وإصلاح جديدة كونها طرق غير صالحة كذلك كثرة السيارات والشاحنات في الشوارع".

وأشار إلى أن "هناك إهمال كبير من قبل حكومة الإقليم بالطرق الخارجية وعدم اهتمام بها"، مبينا أن "أغلب الطرق الخارجية للسليمانية تحتاج إلى ميزانية كبيرة لإعمارها".

واعلنت مديرية مرور كرميان ضمن محافظة السليمانية، يوم أمس، مصرع 4 طالبات وإصابة 6 أخريات في حادث سير على طريق كلار-كفري.

وقال المتحدث باسم المرور سامان علي، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "حافلة صغيرة تقل طالبات فقد سائقها السيطرة عليها على الطريق الرئيس بين كلار وكفري بالقرب من قرية حسير، وانقلبت"، مبينا أن "الحادث أسفر عن مصرع أربع طالبات وإصابة 6 آخريات".

وأضاف أن "ثلاثة من المصابات نقلن إلى طوارئ مستشفى الشهيد هزار في قضاء كلار وآخرى نقلت لمستشفيات السليمانية" مبينا أن "الطالبات كن متوجهات في سفرة سياحية من كلار إلى كفري".