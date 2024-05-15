رئيس مجلس القضاء يبحث منع التجاوزات مع "لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية"

2024-05-15 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، منع التجاوزات مع "لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية".

وذكر بيان لاعلام القضاء تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم الاربعاء، النائب امير المعموري رئيس اللجنة الخاصة للحفاظ على املاك وعقارات الدولة النيابية برفقة عدد من اعضاء اللجنة".

واشار الى انه "بحث معهم السبل الكفيلة لمعالجة التجاوزات الحاصلة على املاك وعقارات الدولة وحمايتها".