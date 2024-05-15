التربية توجه بسحب الهاتف النقال من المراقبين والمعاونين خلال الامتحانات العامة.. وثيقة

2024-05-15 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأربعاء، (15 آيار 2024) بسحب اجهزة الهاتف النقال من جميع المراقبين والمعاونين خلال الامتحانات العامة.

وبحسب وثيقة وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن "وزير التربية وجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان وخلال ترأسه اللجنة الدائمة للامتحانات العامة ليلة أمس الثلاثاء، بضرورة القضاء على ظاهرة نشر أسئلة الامتحانات العامة (الوزارية) على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء وقت الامتحان بوقت قصير والتي برزت خلال امتحانات الدراسة الابتدائية بشكل ملحوظ لما لذلك من تأثير على رصانة الامتحانات وسلامتها"، مشددا على اتخاذ أشدّ العقوبات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات النافذ".







