2024-05-15 15:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقدم سائقو الشاحنات، اليوم الأربعاء، على غلق طريق "السليمانية - طاسلوجة" وذلك احتجاجا على ردائة الطرق وزيادة الرسوم والضرائب.

وقال فتاح جلال (سائق)، لوكالة شفق نيوز، إن نحو 500 سائق شاحنة ساهم، صباح اليوم، في عملية الاحتجاج على رداءة الطرق المؤدية الى كركوك و أربيل وعدم وجود طرق تستوعب هذا العدد الكبير من الشاحنات التي تتنقل بين تلك المحافظات الثلاثة.

وأضاف أن معاناة سواق الشاحنات كثيرة وكبيرة ومن بينها ارتفاع الرسوم والضرائب، وكذلك ارتفاع أسعار وقود الشاحنات وغياب الدعم الحكومي بأي شكل من الأشكال.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إلى أن المحتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى مركز السليمانية، فيما تحاول قوات الأمن فسح الطريق أمام المارة.

وفي كركوك.. قطع سائقو الشاحنات، يوم الاربعاء، الطريق الزئبقي بين كركوك والسليمانية احتجاجاً على تعامل السيطرات معهم، فيما بدأت مجاميع اعتصامها على الطريق الحولي جنوب شرقي المحافظة.

وقال أحمد رستم (سائق) لوكالة شفق نيوز، أن "سواق الشاحنات قطعوا طريق كركوك السليمانية احتجاجا على قيام السيطرات في كركوك وتحديدًا سيطرة جمين على طريق كركوك السليمانية".

واضاف أن "مجموعة ثانية نصبت الخيم على الطريق الحولي،وهم عشرات السواق وبدأو اعتصاما مفتوحا ومطالبنا هي فتح السيطرات ليلا وتقليل التفتيش والقضاء على الرشاوي التي تفرض علينا في السيطرات".

كما قال سائق شاحنة آخر يدعى احمد المفرجي للوكالة، أن "الإضراب سيكون في عموم العراق والسبب ان سيطرات كركوك تفرض علينا جباية الأموال، والوسيط هم عمال تفريغ المواد من الشاحنة والذي يدفع المال يعبر والذي لا يدفع ينام يومين إلى اربعة أيام دون مرور".

واكد أن "العشرات من سواق الشاحنات الان يتجمعون قرب القبان الذي يزن الحمولات كل المحافظات بخمسة الاف الا كركوك بعشرين الف وهذا كله فساد في السيطرات" وفق قوله.