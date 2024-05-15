رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة

2024-05-15 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على تطبيق منهاجها التنفيذي ضمن محور تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة، فيما أشار الى أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نيسان الماضي يجري تنفيذها على أرض الواقع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق"، مبيناً أنه "جرى استعراض أبرز ملفات التعاون في مجال الطاقة، بجميع أشكالها، وسبل تطويره، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة".

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، "حرص الحكومة على تطبيق منهاجها التنفيذي ضمن محور تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة، في مجالات استغلال الغاز الطبيعي والمصاحب المنتج محلياً، وتوليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية، وإنتاج الأسمدة الكيمياوية والمواد البتروكيمياوية"، موضحاً أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان الماضي، يجري تنفيذها على أرض الواقع".

وأشار السوداني إلى "جهود الحكومة وخطواتها في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، لاسيما في مجالات الضريبة والجمارك والقطاع المصرفي، واستكمال عناصر البيئة الاستثمارية المثالية"، داعياً "الشركات الأمريكية إلى العمل والاستثمار في العراق".

من جانبه، أشاد بايت "بجهود الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة"، مشيراً إلى "البيان المشترك لرئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الذي يمثل خارطة طريق وإطاراً للعمل والتعاون المثمر".

وأكد "رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار وتوسعة نشاطاتها داخل العراق".