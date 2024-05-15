زيدان يبحث مع لجنة الحفاظ على أملاك وعقارات الدولة معالجة التجاوزات

2024-05-15 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع اللجنة الخاصة للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة النيابية، اليوم الأربعاء، سبل معالجة التجاوزات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل اليوم، رئيس اللجنة الخاصة للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة النيابية النائب أمير المعموري برفقة عدد من أعضاء اللجنة".

وأضاف أنه "تم بحث السبل الكفيلة لمعالجة التجاوزات الحاصلة على أملاك وعقارات الدولة وحمايتها".