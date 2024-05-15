القبض على 5 متهمين أحدهم مطلوب وفق قانون حظر حزب البعث المقبور في الديوانية

2024-05-15 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على 5 متهمين أحدهم مطلوب وفق المادة (8) من قانون حظر حزب البعث المقبور في محافظة الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة الديوانية نفذت عمليات نوعية منفصلة، مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم وفق المادة (8) من قانون حظر حزب البعث، وأربعة متهمين وفق المادة (28) مخدرات".

وأضافت أن "عمليات إلقاء القبض نفذت وفق مذكرات قضائية أصولية"، لافتة إلى أن "المتهمين أحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".