المتحدث باسم الداخلية يوجز العمليات الأمنية وتفاصيل اعتقال المطلوبين داخل وخارج العراق.. فيديو

2024-05-15 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024) عن عدد العمليات التي نفذتها الوزارة بحق المطلوبين من تجار المخدرات وغيرهم من المطلوبين .

وقال ميري في مؤتمر صحفي عقده بمقر المديرية العامة للجوازات والإقامة في بغداد وحضرته "بغداد اليوم"، إن "الشرطة العربية الدولية ومنذ بداية العام وللآن استردت 25 مطلوباً كذلك قامت بتسليم 3 مطلوبين الى دول أخرى".

وأضاف، أن "عدد الشائعات المرصودة 54 شائعة أمنية وسياسية وصحية خلال الأسبوع الماضي"، مشيرا الى "تفنيد هذه الشائعات بشكل كامل".

وتابع، أنه "تم ضبط 8 كيلو غرام من المواد المخدرة و200 ألف من الحبوب والمؤثرات العقلية خلال أسبوع"، لافتا الى "القاء القبض على 123 متهم 98 منهم صدرت بحقه احكام قضائية وفق قانون مكافحة المخدرات".

وأوضح، أن "أحكام الإعدام وصلت بحق تجار المخدرات الى ما يقارب الـ100 حكم خلال العام الماضي والحالي بحق تجار محليين ودوليين".

وأكد، ان "الوزارة مستمرة بملاحقة تجار المخدرات كونه ملف يهدد أمن البلد".





2QTOnNLezFY