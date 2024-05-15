القبض على 5 متهمين أحدهم مطلوب وفق قانون حظر البعث في الديوانية

2024-05-15 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، (15 آيار 2024)، القبض على 5 متهمين أحدهم مطلوب وفق قانون حظر البعث في محافظة الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الإرهاب نفذت عمليات نوعية منفصلة، مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على متهم وفق المادة (8) من قانون حظر حزب البعث، وأربعة متهمين وفق المادة (28) مخدرات".

وأضافت انها "نفذت عمليات القاء القبض وفق مذكرات قضائية أصولية"، مبينة انه "تمت إحالة المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".