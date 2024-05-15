بعد خلوها من الجريمة.. الداخلية تدعو الاتحادات والمنظمات لاقامة المهرجانات في البتاوين (فيديو)

2024-05-15 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الاربعاء، (15 آيار 2024)، الاتحادات والمنظمات لاقامة المهرجانات في البتاوين بعد تطهيرها من المجرمين خلال العملية الأخيرة.

وقال ميري في مؤتمر صحفي، حضرته "بغداد اليوم"، إنه "بعد الانتهاء من العملية الأمنية وتنظيف منطقة البتاوين من بؤر الجريمة، الان ومن خلال وزارة الداخلية وبالتفاهم مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، ندعو جميع الاتحادات والمنظمات لإقامة الفعاليات والمهرجانات وادخال الحياة المدنية المنطقة البتاوين".

واضاف "الان بأماكن كل الفئات المذكورة تنظيم المهرجانات الشعرية، المسابقات الرياضية والبازارات"، مؤكدا ان "وزارة الداخلية سترعى من خلال دائرة الإعلام والعلاقات العامة هذه النشاطات".

ودعا ميري "المنظمات والمؤسسات لمساعدة الداخلية في إقامة مثل هكذا نشاطات من أجل ادخال الحياة المدنية الى البتاوين".

يشار الى ان قائد شرطة بغداد/ الرصافة، اللواء شعلان علي الحسناوي، اعلن يوم الخميس، (25 نيسان 2024)، عن إلقاء القبض على 207 متهمين وفق مواد مختلفة في منطقة البتاوين وسط العاصمة.













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