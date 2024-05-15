بغداد.. الحبس الشديد بحق مدانين اقدموا على اخذ مبالغ مالية مقابل وعود بالتعيينات

2024-05-15 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات بحق مدانين اثنين لقيامهم بايهام مواطنين بوجود تعيينات على جهاز الامن الوطني مقابل مبالغ مالية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الاقتصاد نيوز أن المدانين قاما باخذ مبالغ مالية من المشتكين مقابل تعيينهم في جهاز الامن الوطني وتزويدهم بكتب مزورة. وأضاف أن الحكم يأتي استنادا لأحكام القرار 160 أولاً1و2 لسنة 1983 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات والاستدلال بالمادة 132 3 منه.