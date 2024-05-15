المرور تصدر تعليمات جديدة بشأن دخول مركبات الحمل إلى بغداد

2024-05-15 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلامي

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة بشأن دخول مركبات الحمل إلى بغداد، فيما حددت المركبات المستثناة من القرار.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، المقدم محمد علي الحسون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استناداً لأحكام الفقرة 2 للمادة 47 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وبناء على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، من أجل تخفيف العبء على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات، تم إصدار قرار يمنع فيه منعاً باتاً دخول مركبات الحمل أكثر من 4 طن فما فوق إلى العاصمة الساعة 6:00 صباحاً إلى 22:00 مساء".

وتابع، "كما تقرر عدم السماح بوقوف مركبات الحمل قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد".

وأضاف الحسون، أن "أصحاب مركبات الحمل فوق 4 طن بإمكانهم أن يسلكوا 3 طرق حددت لهم"، مشيراً إلى، أن "هناك استثناءات من هذا القرار وهي المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية".