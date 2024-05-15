جنايات النجف الأشرف: الإعدام بحق قتلة طبيب الأسنان فيصل الحويزي

2024-05-15 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت محكمة جنايات النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، حكما بالاعدام بحق قتلة طبيب ألاسنان فيصل الحويزي.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ثلاثة مدانين اقدموا على دخول منزل المجنى عليه حيث قاموا بقتله ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله الواقع في حي الغري".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 406 /1/ح وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".