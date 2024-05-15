بعد ضجة على مواقع التواصل.. راصد يوضح ظاهرة "هالة" قطر الشمس في العراق

2024-05-15 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أوضح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، ظاهرة "هالة" قطر الشمس، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً في الاونة الاخيرة.

وقال الجابري في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "هذه الظواهر طبيعية"، مشيرا الى انها "تحدث نتيجة تواجد السحب العالية والمحملة بالبلورات الشمسية والانكسارات واختلاف درجات الحرارة بين الطبقات".

من جانبه قال الراصد الجوي صادق عطيه، بشأن الهالة الشمسية التي ظهرت في سماء نينوى منتصف النهار، اليوم الاربعاء، إنها تظهر بسبب وجود السحب العالية"، مبينا ان "هذه السحب تحتوي على بلورات الجليد الصغيرة، والهالات تتكون بسبب انكسار الضوء من خلالها".

وتابع "كما ان الهالات تتكون أيضا بسبب الانعكاس أو لمعان الضوء من هذه البلورات الجليدية"، مستدركا بالقول "لكن يجب أن تتجه أسطح هذه البلورات في وضعية مناسبة لتعكس الضوء".