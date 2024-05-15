"من سيربح المليون" يسعد نجم ألمانيا ونبأ هام من كروس

2024-05-15 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختير لاعب باير ليفركوزن روبرت أندريش، في قائمة المنتخب الألماني التي ستشارك ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وجاء إعلان هذا النبأ بواسطة توني كروس نجم المانشافت وريال مدريد، في النسخة الأخيرة، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، من مدونته الصوتية "إينفاخ مال لوبن"، التي يديرها شقيقه فيليكس كروس.

وقال فيليكس كروس: "سعيد لأنه يسمح لنا بالقيام بهذا هنا، خاصة مع روب، ناقشنا علاقتنا معه، وأنا سعيد للغاية لأنني سأكون قادرا على أن أقول إن صديقي الجيد روربرت أندريش، الذي لعبت معه في يونيون برين قبل عدة سنوات، يتواجد بشكل رسمي".

وشارك أندريش، 29 عاما، للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في الخريف الماضي، وتم اختياره ليكون شريكا لكروس في وسط الملعب في آخر مباراتين، عندما فاز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا، عندما عاد كروس للمنتخب الألماني بعد تقريبا ثلاث سنوات من اعتزاله اللعب الدولي.

ويتوقع أيضا أن يتواجد الثنائي في التشكيل الأساسي للمنتخب الألماني ببطولة أمم أوروبا، التي تقام في ألمانيا في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو، حيث سيلتقي المانشافت في دور المجموعات مع منتخبات إسكتلندا والمجر وسويسرا.

ولم يتم اختيار كروس بشكل رسمي في المنتخب، ولكنه يضمن مكانه في القائمة.

وأيضا تم الكشف، اليوم الأربعاء، عن أن باسكال جروس، لاعب برايتون، سيتواجد في قائمة المنتخب الألماني، وذلك خلال برنامج المسابقات "من سيربح المليون" الذي يقدمه جونثر جاوتش.

وسيعلن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب، عن القائمة الكاملة بشكل رسمي غدا الخميس، ولكن الاتحاد الألماني لكرة القدم بدأ في تسريب بعض الأسماء بطريقة غير تقليدية منذ يوم الأحد الماضي، عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمؤثرين، ومن خلال معرض فني، من أجل إشعال الحماس.

وحتى الآن، تم الكشف عن 10 لاعبين آخرين هم الحارس مانويل نوير، والمدافعين نيكو شلوتربيك، وجوناثان تاه، وماكسيميليان ميتلشتاد، وربوين كوخ، ولاعبي خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش، وكريس فيهريش بالإضافة للمهاجمين ليروي ساني، ونيكلاس فولكروج وكاي هافيرتز.

المصدر: كوورة



