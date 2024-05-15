تتضمن الشوائب والرطوبة.. التجارة تعلن تعليمات تسلم الحنطة من الفلاحين

2024-05-15 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، أن تسلم الحنطة من الفلاحين خاضع لتعليمات محددة، فيما أشارت الى أن تعويض الفلاحين المتضررين من صلاحيات وزارة الزراعة.

وقال المدير العام للشركة، حيدر الكرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك تعليمات محددة لتسلم الحنطة من الفلاحين، منها يجب تنقيتها من الشوائب، حيث نتسلم الحنطة بنسبة شوائب 3 بالمئة، ورطوبتها لا تزيد على 13 بالمئة".

وأضاف، أن "تعويض الفلاحين المتضررين هي من صلاحيات وزارة الزراعة"، مشيراً الى أنه "لا يوجد حتى الآن قرار بهذا الخصوص".