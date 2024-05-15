بلينكن: على إسرائيل وضع خطة واضحة لمستقبل غزة

2024-05-15 15:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} بينما لا تزال الدبابات الإسرائيلية تتوغل في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الرغم من التحذيرات الدولية والأميركية، وفيما لا يزال مستقبل القطاع بعد الحرب مبهماً، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على ضرورة وضع خطة واضحة لمستقبل غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لا يمكن أن نترك فراغا في غزة تملأه الفوضى على الأرجح"

كما أضاف بلينكن الذي يزور العاصمة لأوكرانية كييف، إن "إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل القطاع".

أما في ما يتعلق بمعبر رفح الذي سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه يوم السابع من مايو، فأكد أن اعادة تشغليه أمر ملح وضروري.

إلى ذلك، اعتبر أن " العملية الإسرائيلية المحدودة في رفح أحدثت تأثيرا سلبيا في وقت كانت تتخذ فيه إسرائيل خطوات مهمة لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة" حسب زعمه.