افتتاح فرع جديد لمصرف التنمية الدولي في مركز التايمز سكوير بمحافظة البصرة

2024-05-15 15:56:34 - المصدر: مصرف التنمية الدولي



استراتيجية جديدة لتعزيز الخدمات المصرفية وتحفيز الاستثمار في جنوب العراق

افتتح يوم الأول من أمس 13 ايار مصرف التنمية الدولي فرعه الثاني في محافظة البصرة، في مول التايمز سكوير، ليقدم خدماته المصرفية المتميزة للمواطنين ورجال الأعمال في هذه المنطقة الحيوية من جنوب العراق. يأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية المصرف للتوسع وتحديث شبكته الفعالة من الفروع، بهدف تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة ومريحة للعملاء.

أعرب السيد سعد فائق المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي عن سعادته بالخطوة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الفرع سيكون رافدًا هامًا للتنمية الاقتصادية في البصرة وسيعزز من فرص الاستثمار والنمو في المنطقة. وقال: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائنا في جميع الأوقات، ونؤمن بأهمية تقديم الحلول المالية المبتكرة لدعم الأعمال والمشاريع في البصرة."

من جهته، أشاد السيد سعد فائق المدير المفوض في المصرف بموقع الفرع الجديد، موضحًا أنه سيوفر بيئة مصرفية حديثة ومريحة للعملاء، مع توفير تشكيلة واسعة من الخدمات المصرفية المتنوعة. وقال: "إن افتتاح الفرع في مول التايمز سكوير يعكس رؤيتنا للابتكار والتميز في تقديم الخدمات المصرفية، ونحن على استعداد لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة بشكل أفضل."

يأتي افتتاح الفرع الجديد في البصرة كجزء من خطة التوسع المستمر لمصرف التنمية الدولي، والذي يضم حاليًا شبكة تضم 28 فرعًا على مستوى العراق، بهدف تعزيز الوجود المصرفي وتوفير الخدمات المالية المبتكرة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

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