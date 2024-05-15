2024-05-15 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على “مجموعة سيتي” الإماراتية التي تستحوذ على مانشستر سيتي وعلى حصة في جيرونا خيار سحب استثماراتها للسماح لكلا الناديين بالمنافسة في دوري الأبطال. وحقق جيرونا مسيرة مذهلة هذا الموسم للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثالث بفارق 13 نقطة عن أتلتيك بلباو الخامس […]

ظهرت المقالة جيرونا يضع مانشستر سيتي في ورطة.. و”اليويفا” يقدم مقترحا لحل الأزمة أولاً على Eishan.