2024-05-15 16:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، عن نية العراق، إنشاء خط لتصدير الغاز إلى أوروبا، في وقت يسعى فيه العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز واللجوء إلى التصدير. وقال عبد الغني في تصريح لموقع “إرم نيوز” الإمارتي، تابعته منصة “إيشان”، إن “العراق سيحقق انتقالة كبيرة في ملف الغاز خلال السنوات الخمس […]

ظهرت المقالة “نفكر بالمستقبل”.. وزير النفط يكشف عن خطة العراق لإنشاء أنبوب لتصدير الغاز إلى أوروبا أولاً على Eishan.