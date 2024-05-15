العراق يعلن وصول توتال الفرنسية: سنوقف حرق الغاز بشكل عاجل

2024-05-15 16:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء، عزم الوزارة على تنفيذ المشاريع النفطية الاستراتيجية، فيما أشار الى أن مشروع جنوب العراق سينهي حرق الغاز بخمسة حقول نفطية. وقال السواد في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن شركة توتال الفرنسية وصلت الى العراق، مبينا أن هنالك مشروع معجل للشركة يتمثل بإيقاف حرق الغاز بشكل عاجل في المنشآت الحالية. وأضاف، أن الاتفاق مع توتال ينص على تنفيذ مشروع معجل لاستثمار الغاز خلال فترة لاتزيد على سنة، لافتا الى أن مشروع توتال أو مشروع العراق المتكامل هو مشروع بيئي بامتياز باعتباره يوقف حرق الغاز في خمسة حقول نفطية بطاقة 600 مليون قدم مكعب وتوظيفها بتوليد الطاقة الكهربائية، وتابع، ان هنالك مشروعين مهمين أحدهما هو انشاء محطة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميكا واط والتي تعتبر من المحطات الكبيرة في المنطقة.