الداخلية تعلن افتتاح منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية

2024-05-15 16:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – وسام الملا

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، عن افتتاح منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية لتسجيل الجالية العراقية من دون حضورهم إلى العراق.

وقال مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي أعدت المديرية خطة متكاملة برئاسة وزير الداخلية على جميع مفاصل المديرية وأعطى الإذن بتسارع وتيرة العمل ،إذ وصلنا في البطاقة الوطنية والجوازات والإقامة وشؤون الجنسية ومكاتب معلومات السكن الى خطوات متقدمة تخدم المواطن" ،مبيناً أن "وزير الداخلية أعلن في 31 آذار الماضي عن وصول البطاقة الوطنية الى 37 مليوناً و 167 ألفاً ، واليوم وصلنا الى 38 مليوناً و992 ألفاً وعدد دوائر البطاقة الوطنية 329 ".

وأضاف: "بدأنا في مرحلة تسجيل المواطنين العراقيين في واشنطن تمهيدا الى تثبيت المحطات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية"، مشيراً إلى أن "الخدمات التي ستقدم للمواطن إنشاء المحطة الوسطية للتحقق من البيانات بين وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة وافتتاح منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية وافتتاح موقع للتسجيل المركزي في المحافظات الذي سيغني عن نقل النفوس من محافظة الى أخرى اضافة الى هذا ستكون لدينا محطات متنقلة للتسجيل للنازحين والمستشفيات للاستغناء على الوثائق الورقية حيث وصلنا الى 300 محطة متنقلة".

وأشار الى "افتتاح منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية ،إذ سنقوم بتسجيل الجالية العراقية من دون حضورهم الى العراق".

ونوه إلى أن "مديرية شؤون الجوازات حصلت كأفضل نظام إلكتروني متطور عالمياً لعام 2023 المرتبة الأولى خلال التقييم الذي أجرته منصة مندكس العالمية ،إذ أصدرنا في عموم العراق وخارجه جوازات سفر A، 22 مليوناً و150 ألف جواز، وفئة B بجميع فئاته مليوناً و19 ألفاً و198 وبدأنا الشهر الثالث من العام الماضي وحتى اليوم وعدد المكاتب التي تصدر الجوازات 40 إضافة الى 15 خارج العراق".

وتابع أن "سمات الدخول تحولت منهجية العمل الى إلكترونية وغطينا كل صفات السمات ولم يتبقَ إلا الدبلوماسية والخاصة بالخدمة ولدينا تنسيق مع الخارجية لتفعيل السمات"، مشيرا إلى أنه "خلال هذا العام فقط بلغت حركة الوافدين والمغادرين 4 ملايين و120 ألفاً و 722، وبلغت السمات الالكترونية 17 الفاً و347 ، وأبعدنا المخالفين من الوافدين بحدود 12 الفاً و103 وكان لحملة البتاوين أثر إيجابي".

ولفت إلى أنه "ستكون لدينا أتمتة لبطاقة السكن وتحويلها الى نظام الكتروني وربطها مع البطاقة الوطنية في نظام المعلومات وتكون اكثر توسعاً والبطاقة لم تكن بالشكل الحالي وإنما ستكون بشكل تقني حديث" مؤكداً أن "المؤسسة تعمل على تحويل جميع مديرياتها الى إلكترونية".