الديوانية تعلن توزيع 210 قطعة أرض على شرائح ذوي الشهداء

2024-05-15 16:42:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلنت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، توزيع 210 قطعة أرض سكنية على شرائح ذوي الشهداء والجرحى.

وقال محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "قطع أراض سكنية وزعت على شرائح ذوي الشهداء والجرحى وبواقع 210 قطع"، مؤكداً "توجيه إدارة المحافظة بتطوير وإقامة مشاريع البنى التحتية في المقاطعات".

وأضاف، "أننا نعمل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية، من أجل استملاك عدد من قطع الأراض، بغية إفرازها وتوزيعها على الشرائح المختلفة والمستحقة خلال الفترة المقبلة".