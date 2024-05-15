العراق والبحرين يناقشان تطورات الوضع في ‫فلسطين‬

2024-05-15 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، القضايا ‫الإقليمية‬ والدولية و تطورات الوضع في ‫فلسطين‬.وقال حسين في تدوينة له على منصة "إكس" وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في لقاء مثمر مع عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية ‫البحرين‬، بحثنا تجربة البحرين في الإعداد للقمة العربية الـ33 وتبادلنا الآراء حول العلاقات المتميزة بين بلدينا".وأضاف، "ناقشنا القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الوضع في فلسطين".وتابع حسين، "نتطلع أن تسفر هذه المناقشات عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الشعبين والمنطقة".