التخطيط تحدد موعد اجراء التعداد التجريبي للسكان

2024-05-15 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، مباشرة هيئة الإحصاء بتدريب "ملاكاتها" استعداداً لتنفيذ التعداد التجريبي نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزارة، تابعتها "بغداد اليوم": "هيئة الإحصاء باشرت بتدريب ملاكاتها في المحافظات كافة استعداداً لتنفيذ التعداد التجريبي نهاية الشهر الجاري".

وكان المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الخطة الخاصة بالتعداد السكاني، تتضمن مجموعة من المراحل الاستعدادية، والوزارة في مرحلة التهيئة، تليها مرحلة التنفيذ والميدان"، مؤكداً أنه "تم إكمال كافة الاستعدادات الفنية، بعدها تتحول الوزارة إلى مرحلة توفير الأجهزة اللوحية واستيرادها من شركات عالمية وبمواصفات جيدة".

وأضاف الهنداوي، "في شهر أيار المقبل سينفذ التعداد التجريبي، بعد ذلك سيتم تدريب قرابة 120,000 عداد، ثم تبدأ عمليات الحصر والترقيم التي تمثل العمود الفقري للتعداد العام للسكان"، لافتاً إلى أن "هناك عملاً ومتطلبات من بينها توفير الخرائط والصور الفضائية للوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية".

وأوضح، أن "من بين المتطلبات أيضاً، إنشاء مركز لمعالجة البيانات الخاصة بالتعداد العام للسكان، إضافة إلى إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية، كما أن هناك متطلبات أخرى لوجستية إدارية وفنية، وهذه وضعت في إطار خطة تفصيلية بأوقات زمنية محددة"، منوهاً إلى أن "هناك أكثر من 10 فرق عمل شكلت لهذا الغرض، وهذه الفرق تعمل جنباً إلى جنب، وهي تتضمن تدريب الفرق (القانوني، الإداري، الميداني، الفني، المالي، الإعلامي، تكنولوجيا المعلومات، الأمني، وفريق الاتصالات".

وتابع، أن "كل هذه الفرق تم وضع خطة لعملها، ومن ثم تتكامل فيما بينها لتكون خطة رئيسة للتعداد العام للسكان"، مؤكداً أن "الاستعدادات متواصلة لتنفيذ الخطة، وقد وضعت قبل عدة أشهر وبأوقات زمنية محددة لكل مرحلة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن في العراق".



