النقل تشكل لجنة بشأن المباني المشيدة قرب مطار بغداد

2024-05-15 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت لجنة النقل والإتصالات في مجلس النواب، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، تشكيل لجنة تحقيقية في تنفيذ مشروعات الاسكان وانشاء المباني العمودية والافقية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال عضو اللجنة كاروان علي بارويس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان المباني العمودية والافقية بالقرب من مطار بغداد الدولي، من شأنها ان تشكل خطرا حقيقياً على عمليات الاقلاع والهبوط للطائرات المتوجهة من والى مطار بغداد، فضلا عن الخطر الذي تشكله تلك المشروعات على امن المطار وصحة المواطنين الساكنين في تلك الوحدات السكنية".

وأضاف أن "المشروعات التي في طور التنفيذ حاليا يبلغ عددها 21 مشروعا، والغريب في الامر هذا هو عدم وجود اي تنسيق بين المؤسسات المعنية واغلبها تم تشييدها بدون موافقة سلطة الطيران المدني، فلا نستبعد مستقبلا حصول اصطدام طائرة بواحدة من تلك المباني والابراج او اخراج مطار بغداد من الخدمة من قبل هيئة الطيران المدني الدولية.

وتساءل: "إلا توجد مساحات اخرى في بغداد تُشيّد عليها تلك المباني سوى المنطة المحيطة بالمطار؟".

ووفقا للبيان، اكد بارويس "تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة هذا الأمر من قبل لجنة النقل وقيامها اليوم باستدعاء هيئة الاستثمار وسلطة الطيران المدني الى مجلس النواب الا ان استثمار بغداد تنصلت وتهربت من الحضور".

وفي نيسان من العام 2023، كانت هيئة الاستثمار الوطنية، قد وجهت كتابا رسميا الى 21 مجمعاً سكنياً في محيط مطار بغداد الدولي، بالتوقف عن البناء وتغيير جنس الارض، وذلك بناء على كتاب وردها من سلطة الطيران المدني.

واظهرت وثائق حينها، تطالب سلطة الطيران المدني، بإيقاف انشاء المجمعات والبناء وتغيير جنس الأرض في محيط المطارات ومنطقة الارفاق الجوي لحين الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني.