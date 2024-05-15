حكمان عراقيان يتأهلان الى النخبة الآسيوية لكرة القدم

2024-05-15 17:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل حكمان عراقيان دوليان الى مرحلة النخبة الآسيوية لكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكمين "محمد طارق أحمد" و"علي حسين علي" تأهلا إلى مرحلة النخبة الآسيوية بعد اجتياز الاختبارات بنجاح .

وتمكن الحكمان محمد طارق وعلي حسين من اجتياز اختبارات الأكاديمية الآسيوية لكرة القدم بنجاح كبير، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بماليزيا، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة المؤهلة إلى النخبة الآسيوية لحكام الكرة الاسيوية .