2024-05-15 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

نشر المكتب الإعلامي لرئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تفاصيل اللقاء الذي جمع الأخير بالسفير القطري سلطان الكبيسي، فيما بين أن الخنجر أطلع الكبيسي على المستجدات السياسية في العراق، وما يتعلق بانتخاب رئيس البرلمان. وأشار الخنجر للكبيسي أثناء اللقاء إلى “قرب إنتهاء أزمة انتخاب رئيس البرلمان”، مبيناً استمرار “مساعي حزب السيادة إلى تطبيق القانون والدستور والتوافق […]

ظهرت المقالة الخنجر يطلع قطر على مستجدات انتخاب رئيس البرلمان ويؤكد: أزمة المرشح انتهت أولاً على Eishan.