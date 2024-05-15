2024-05-15 17:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء ، عن افتتاح منظومة البطاقة الوطنية في السفارات العراقية لتسجيل الجالية العراقية من دون حضورهم إلى العراق. وقال مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي في مؤتمر صحفي، إنه “تنفيذاً للبرنامج الحكومي أعدت المديرية خطة متكاملة برئاسة وزير الداخلية على […]

ظهرت المقالة الداخلية: منح البطاقة الوطنية سيكون داخل السفارات.. لن يحتاج المغتربون الحضور للعراق أولاً على Eishan.