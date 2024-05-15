سلة الدفاع الجوي تلاقي الكرخ في مباراة التتويج

2024-05-15 17:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه فريق الدفاع الجوي، نظيره الكرخ يوم غد الخميس في مباراة حاسمة تقام بين الفريقين ضمن سلسلة المباريات الختامية لدوري السلة الممتاز.

وقال النائب الثاني لاتحاد السلة العراقي، خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفاع الجوي أصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الممتاز، لا سيما بعد الفوز على نادي الكرخ بنتيجة (87-70) في المباراة الحاسمة لتصبح نتيجة مواجهات الفريقين (3-0) لصالح الدفاع الجوي أي بمعدل ثلاثة انتصارات للدفاع الجوي مقابل لا شيء للكرخ".

وبحسب نجم، في حال تحقيق الدفاع الجوي الفوز غداً في المباراة التي ستقام في قاعة الشعب المغلقة في السادسة مساءً، سيكون قد توج باللقب بشكل رسمي، بينما إذا فاز الكرخ ستكون هناك مباراة أخيرة فاصلة.

وحصل الشرطة على المركز الثالث على حساب بطل الموسم الماضي النفط الذي اكتفى بالمركز الرابع بنتيجة (97_80).

‎وكان فريقا الدفاع الجوي والكرخ، قد حسما تأهلهما للمباراة النهائية للدوري، بينما بقي لناديي الشرطة والنفط، خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.