الكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية

2024-05-15 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، اليوم الأربعاء، عن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي ستقام في مدينة السليمانية.وذكر بيان لاتحاد الطاولة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أنه "تم الإعلان عن قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في تصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) والتي ستقام في مدينة السليمانية خلال المدة من 17 إلى 19 أيار الحالي".وأضاف البيان، أن "منافسات فئة الرجال، سيشارك فيها 18 لاعبا سيتنافسون على بطاقة تأهيلية واحدة، فيما ستشارك في منافسات السيدات 11 لاعبة سيتنافسن كذلك على بطاقة تأهيلية واحدة، حيث يمثل هؤلاء اللاعبون، 10 دول هي، الأردن والبحرين والسعودية ولبنان وقطر وسورية واليمن وعُمان وفلسطين إضافةً إلى العراق".وأوضح، أنه "تم تقسيم اللاعبين واللاعبات على مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب".وواصل البيان، أن "منافسات دور المجموعات ستقام يوم الجمعة وتستكمل يوم السبت إلى جانب خوض لقاءات الدور ربع النهائي على أن تقام يوم الأحد مباراة نصف النهائي والمباراة النهائية لكل فئة".