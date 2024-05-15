2024-05-15 17:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بأن امرأة أقدمت على الانتحار وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة في الثلاثينيات من عمرها، أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها وسُلّم تسلقت عليه لإنجاز مهمة الانتحار في منزلها الواقع بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة العمارة".

وبين المصدر، أن "دوافع الانتحار بحسب التحقيقات الأولية هي الحالة النفسية السيئة للمرأة المنتحرة"، مؤكداً نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية.