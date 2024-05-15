تظاهرة في أحد أهم مدن ديالى للمطالبة بمستشفى

2024-05-15 17:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإنطلاق تظاهرة في ناحية خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "أهالي ناحية خان بني سعد، نظموا تظاهرة سلمية وسط الناحية، احتجاجا على عدم وجود مستشفى، الأمر الذي يضطرهم للذهاب إلى بعقوبة أو بغداد، لعلاج الحالات المرضية الطارئة".

وأضاف أن "المتظاهرين يطالبون ببناء مستشفى في الناحية التي تعد واحدة من أقدم وأكبر المناطق، وتضم قرابة 150 ألف نسمة على الأقل".