قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية جنوب صلاح الدين

2024-05-15 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية جنوب صلاح الدين.وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قوة مشتركة من اللواء 43 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، نفذت اليوم الأربعاء، عملية أمنية جنوب محافظة صلاح الدين".وأوضح البيان، أن "العملية شملت تفتيش وتأمين عدد من البساتين والبزول التي من الممكن أن يستخدمها عناصر فلول داعش الإرهابي للاختباء بها".ولفت إلى، أن "هذه العملية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عموم مناطق محافظة صلاح الدين وقطع الطريق أمام أي محاولة للعبث بأمنها".