متماشيا مع التوقعات.. التضخم يتباطأ في أميركا خلال نيسان

2024-05-15 18:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي، في خطوة تتماشى مع التوقعات، في إشارة إلى استئناف التضخم لمسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في أيلول. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ إلى مستوى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 3.5 بالمئة في اذار. فيما تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة من 3.8 بالمئة خلال مارس إلى 3.6 بالمئة خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات. ومن جهة أخرى، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الشهري إلى 0.3 بالمئة في نيسان، من 0.4 بالمئة في اذار الماضي. وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة في الربع الأول وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي. ويمثل تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، مبعث ارتياح، بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في نيسان.