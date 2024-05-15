2024-05-15 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في دهوك، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كمية كبيرة من مادة "الكريستال".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية في قضاء سيميل غربي المحافظة، بالتعاون مع آسايش دهوك، ألقت القبض على تاجريّ مخدرات وضبطت 51 كيلوغراماً من مادة "الكريستال" مخبئة داخل سيارة كانا يستقلانها.

وأضافت أن المتهمين تم تحويلهما إلى القضاء بتهمة لينالا جزائهما وفق القانون.