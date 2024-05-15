محافظ بغداد يعلن عن خطة لتطوير مناطق شرقي القناة

2024-05-15 18:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، خطة لتطوير مناطق شرقي القناة بكلفة (200) مليار دينار.وقال بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس اجتماعاً موسعاً ضم المعنيين والمختصين في محافظة بغداد من رؤساء الدوائر والأقسام المعنية، وبمشاركة فريق الجهد الخدمي والهندسي وممثل عن مكتب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن أمانة بغداد".وأكد المحافظ بحسب البيان أن "الهدف من الاجتماع هو وضع خطة لمشاريع تطوير منطقة شرقي القناة في العاصمة بغداد في ضوء التخصيصات المالية التي رصدت لها بميزانية العام الماضي بمبلغ (200) مليار دينار، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية من ماء وخطوط تصريف مياه الأمطار والمجاري واكساء الشوارع وتبليطها والكهرباء والرعاية الصحية والمدارس".وأشار العلوي إلى أن "الاجتماع خرج بجملة من المخرجات تلخصت بأن الفرق المشتركة من الجهات الحاضرة لهذا الاجتماع ستعمل على إعداد قائمة بالمشاريع المراد تنفيذها مع كلفها المالية تمهيداً لعرضها على مجلس محافظة بغداد لغرض مناقشتها وإقرارها"، لافتاً أنه "في حالة إقرارها سترسل الى وزارة التخطيط لغرض إدراجها وتنفيذ هذه المشاريع بغية النهوض بالواقع الخدمي لمناطق شرق القناة".