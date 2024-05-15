الاستخبارات العسكرية تطيح بمجموعة إرهابية في نينوى

2024-05-15 18:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، الإطاحة بمجموعة إرهابية تابعة إلى عصابات تنظيم داعش الإرهابي في نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعمليتين نوعيتين استندتا إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع ابطال كتيبة الاستطلاع ومن خلال كمينين محكمين نصبهما ابطال الاستخبارات العسكرية على وكرين للإرهابيين في حي البعث وحي المالية التابعين إلى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، حيث أسفرا عن إلقاء القبض على 4 عناصر من عصابات داعش بينهم امرأة وهم مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وأضافت، ان "الإرهابيين، كانوا يعملون مع الإرهابي ما يسمى مسؤول الشرطة الإسلامية للتنظيم (ابو صكر) الذي القي القبض عليه قبل فترة قصيرة من قبل أبطال الاستخبارات العسكرية بعد استدراجه من خارج العراق، والذين كانوا يحملون وثائق غير رسمية بأسماء مستعارة للتنقل بها في مختلف مناطق البلاد، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".



