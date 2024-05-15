2024-05-15 19:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء، قصف اهداف وصفتها بالحيوية داخل الكيان الصهيوني. وقال بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق، حصلته عليه منصة “إيشان”: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميـــــة في العـــراق فجر اليوم […]

ظهرت المقالة بصواريخ “الأرقب”.. المقاومة العراقية تقصف أهدافاً حيوية داخل “إسرائيل” أولاً على Eishan.